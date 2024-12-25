Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Show TV'nin, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığıdizisi ' Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım büyük merak uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR? KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 82. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda sağlık ekipleri, yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezon finali havasındaki fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler kimlerin öldüğünü tartışmaya başladı.

Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama? sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.

Seyirciler ise son sahne sonrası "Final mi yapıyor, final sahnesi gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.