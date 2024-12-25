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Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?
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Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Show TV'nin, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığıdizisi ' Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım büyük merak uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR? KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 82. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda sağlık ekipleri, yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezon finali havasındaki fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler kimlerin öldüğünü tartışmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama? sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Seyirciler ise son sahne sonrası "Final mi yapıyor, final sahnesi gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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