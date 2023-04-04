Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatları, dün sabah mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Gündeme gelen sahnenin ardından merak edilenler arasında Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? soruları aratıldı.

Kanalın önüne kadar gittiler! Kızılcık Şerbeti dizisine tepki gösteren bir grup eylem yaptı

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Yayınlanan sahne gündemde yerini alırken büyük tepki çekti. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? soruları aratılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatları, dün sabah mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin avukatları dün sabah mahkemeye itiraz başvurusunu yaptı. RTÜK'ün Nursema'nın zorla evlendirildiği gece camdan atıldığı ve yere düştüğü 2 dakikalık sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirilip ceza kestiği diziyle ilgili karar dün çıkmadı. Kararın cuma gününe kadar çıkması bekleniyor. Gold Film dizinin çekimlerine devam ediyor. Cuma gününün bölümü hazır. Eğer itiraz olumlu sonuçlanırsa dizi ekrana gelecek. Ancak Show TV'nin itirazı reddedilirse 7, 14, 21, 28 Nisan ile 5 Mayıs'ta dizi ekrana gelmeyecek.