Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta özet bölümünün gösterildiği sırada yayını durduruldu. Dizinin final yapacağı yönünde haberler gündeme geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi, sezon final mi yapacak? Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti dizisinin son dakika yayından kaldırılmasının ardından dizinin final yapacağı söylentileri gündeme geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi, sezon final mi yapacak? Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ YAPACAK?

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Final yapacağı söylenen dizinin, yoluna emin adımlarla ilerleyeceği belirtildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü.