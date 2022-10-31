Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Fatih karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih kim? Kızılcık Şerbeti Fatih gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılcık Şerbeti Fatih kim? Başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Mert Yazıcıoğluve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Fatih, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Fatih Ünal karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih kim? Kızılcık Şerbeti Fatih gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini Doğukan Güngör canlandırmaktadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı. Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçti ve şu anda "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat veriyor.

Doğukan Güngör Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rol aldığı dizi, tiyatro oyunları ile tanınmaktadır.

Doğukan Güngör boyu 167 cm ve 56 kilodur. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul'da Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürmeye başladı. Oyunculuk kariyerine başlamadan evvel Harika Uygur'dan temel oyunculuk eğitimleri aldı.

Doğukan Güngör kameraların karşısına ilk kez 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile adım attı. Ardından bir çok tiyatro oyununda sahne aldı."Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut, Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda boy gösterdi. 2018 yılında "Meryem" dizisinde rol adı. 2020 yılında "Zümrüdüanka" dizisinde "Hamit" rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

TİYATRO OYUNLARI

Othello

Bizim Köyün Adeti

Umut

Hiç Kimsenin Öyküsü

DİZİLERİ

2020 Zümrüdüanka

2018 Meryem

2017 Savaşçı

Kızılcık Şerbeti