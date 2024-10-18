Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterinin sevgilisi merak ediliyor ve dizi takipçileri bu konuda ipuçları aramaya devam ediyor. Fatih, dizinin baş karakterlerinden biri olarak dikkat çekiyor ve onun aşk hayatı, izleyiciler arasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Görkem ile evli olan Fatih'in bu bölümdeki sevgilisi birçok kişiyi şaşırttı. Bu akşam yayınlanacak bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti Fatih'in sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde; Fatih ve Doğa'nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir.

Pembe'nin de ısrarıyla Fatih artık Görkem'e eskisi kadar uzak davranmamaya başlar. Ancak aklı kızı ve Doğa'dadır. Bu arada amcasına olan kızgınlığı ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir. Metehan ve Ezgi'nin ilişkisi gün be gün gelişmektedir. Bu gidişat Ömer ve Cansu'nun da daha sık bir araya gelmesine neden olacaktır. Görkem tarafından kurulan tuzağa düşen Mustafa, yavaş yavaş oyunun içine çekilmektedir.

Yeni işi olan yayınevinde bir kitabın çıkarılmasına ön ayak olan Kıvılcım'ın başına birtakım dertler açılacak, Cemal'in onu kurtarma çabası altından ise bambaşka nedenler çıkacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 72. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20:00'da Show TV'de yayınlanıyor.