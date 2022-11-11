Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Ecem karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Ecem kimdir? Kızılcık Şerbeti Ecem karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Ecem gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti Ecem kimdir? Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Ecem, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Ecem karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Ecem kimdir? Kızılcık Şerbeti Ecem karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Ecem gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım ( Evrim Alasya ), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları arasında Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ECEM KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ecem karakteri, Doğa ve Çimen'in babalarının ikinci eşidir.