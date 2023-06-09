Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından dizinin nasıl biteceği araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisi nasıl bitecek? Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesi nasıl? Kızılcık Şerbeti sonu nasıl bitiyor? İşte detaylar...

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın yer aldığı dizi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti nasıl bitecek araştırılıyor. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti dizisinin gerçek hikayesi merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisi nasıl bitecek? Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesi nasıl? Kızılcık Şerbeti sonu nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah'ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır. Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema'nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.

Ömer, Kıvılcım'la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım'ı tam kalbinden vuracaktır. Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev'den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.