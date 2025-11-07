Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 112. bölüm canlı izle!

Haberler

Show TV'nin reytinglerde öne çıkan yapımlarından Kızılcık Şerbeti, bu akşam 112. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi anbean takip etmek isteyenler, internette "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV 112. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti" gibi sorgularla arama yapıyor. 19 Eylül tarihli Show TV yayın akışını kontrol eden seyirciler, kanaldaki canlı yayın linkine ulaşmaya çalışıyor.

Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk kez 13 Ekim 2022'de seyirciyle buluşan yapım, dramatik öyküsüyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Melis Civelek imzası taşıyor. Yayınlandığı her hafta gündemde kalmayı başaran Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünde Show TV ekranlarında büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise izleyiciler, geçmişte yaşananları hatırlamak ve 112. bölümü canlı izlemek için yoğun bir araştırma içerisinde.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım, ölen Yeşim'in aile ziyaretine Asil ile giderken, acılı annenin "Yardım et" sözleri dikkat çekiyor. Asude'nin oğlu Firaz'a, sırrını çok belli ettiğini ve gizlemesi gerektiğini söylediği anda Nursema'nın bu konuşmaya kulak misafiri olması şüphelenmesine neden oluyor. Fatih'in ödül alacağı görkemli gecede Asil'in ödülü alması ikilinin arasında suların durulmayacağının sinyallerini veriyor. Ünal ailesinde tansiyon yükselirken Mustafa; Asil'e, Işıl'ın görüntüleri karşılığında hisselerini vereceğini söylüyor. Yeni bölümde tansiyon giderek yükselirken, merak da gitgide artıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım'ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır. Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur.Kıvılcım'ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir. Nilay'ın bir dizide bir sahne oynaması, Fatih'in bir dergi çekimine katılması Ünal eve hareket getirecektir. Işıl, Abdullah'ın kötü bir döneminde olduğunu gördüğünden işleri hızlandırmaya karar verir ve işinin battığını söyler. Bununla da yetinmeyip Abdullah'ı yavaş yavaş unutkan olduğuna inandırmaya çalışır. Firaz'ın kısa bir dönem birlikte olduğu Demet, ayrılığı hazmedememiş ve intikam peşine düşmüştür. Bunun için Nursema ile yakınlaşmaya, arkadaş olmaya çalışır.Her yasak ilişki gibi Işıl ve Leo'nun ilişkisinin de açığa çıkacağı gün gelmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı oyuncular: Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri her hafta Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Dizinin güncel bölümlerini televizyon yayınıyla takip edebileceğiniz gibi, daha sonra tekrarlarını ve önceki bölümlerini kanalın resmi internet sitesinden çevrimiçi olarak izleme imkânı da bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
