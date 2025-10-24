Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 109. bölüm canlı izle!

Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk kez 13 Ekim 2022'de seyirciyle buluşan yapım, dramatik öyküsüyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Melis Civelek imzası taşıyor. Yayınlandığı her hafta gündemde kalmayı başaran Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünde Show TV ekranlarında büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise izleyiciler, geçmişte yaşananları hatırlamak ve 109. bölümü canlı izlemek için yoğun bir araştırma içerisinde.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda, Doğa'nın geçirdiği trafik kazasının ardından Fatih'in ona yaptığı uyarı dikkat çekiyor. Çiftin evliliğindeki sıkıntılar iki aileyi bir araya getirirken, Kıvılcım ve Abdullah'ın aile toplantısında yaşadığı fikir ayrılığı gerginliğe yol açıyor. Asil, şirketi ele geçirmek uğruna Işıl'a kurduğu oyunu büyütürken, Asude veFiraz arasındaki gerginlik Nursema'nın şüphesini çekiyor. Tanıtıma damga vuran sahne ise Ömer'in gözaltına alınması oluyor. Ömer'i şikayet eden kişinin Kıvılcım olup olmadığı ise yeni bölüme dair merakı iyice artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım'a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar. Fatih'in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister. Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır. Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder. Doğa ve Fatih'in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.

Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı oyuncular: Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri her hafta Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Dizinin güncel bölümlerini televizyon yayınıyla takip edebileceğiniz gibi, daha sonra tekrarlarını ve önceki bölümlerini kanalın resmi internet sitesinden çevrimiçi olarak izleme imkânı da bulunuyor.