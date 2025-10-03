Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 107. bölüm canlı izle!

Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk kez 13 Ekim 2022'de seyirciyle buluşan yapım, dramatik öyküsüyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Melis Civelek imzası taşıyor. Yayınlandığı her hafta gündemde kalmayı başaran Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünde Show TV ekranlarında büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise izleyiciler, geçmişte yaşananları hatırlamak ve 107. bölümü canlı izlemek için yoğun bir araştırma içerisinde.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan fragmanda Mustafa'nın hastaneden çıkışı duygusal anlara sahne olurken, ailedeki kırgınlıkları sonlandırmak isteyen Abdullah huzuru yeniden kurma niyetindedir. Nilay ise yaşananların perde arkasını çözmeye çalışır. Ömer, sıkıntıya düşen arkadaşının oğluna yardım etme çabasına girse de aslında gerçek suçlunun kendisi olduğunu düşünerek vicdan azabı çeker. Kıvılcım, tüm bu olanlardan habersiz şekilde eşinin yanında durmaya devam eder. Nursema ile Firaz'ın birbirlerine duygularını açmaları ve sarılmaları dikkat çekerken, finalde Asil'in Doğa ve Fatih'le çıktığı yemeğe kız arkadaşıyla gelmesi herkesi şaşırtır.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

106. bölümde Işıl, kendisini tehdit eden kişiyi öğrenmeye çalışır. Önce Koray'ın tedavi gördüğü hastaneye gider, ancak onun durumunu görünce şüphelerinde yanıldığını fark eder. Ardından bunun arkasında Mustafa'nın olabileceğini düşünmeye başlar. Nursema ve Firaz arasındaki ilişki yoluna girmiştir ve Nursema artık çocuk sahibi olma hayali kurar. Ancak Firaz'ın gizlediği bir ilişkisinin olması işleri karıştırır. Öte yandan Abdullah'ın, Mustafa'yla yaptığı görüşmeye Nilay ve oğlu da katılır ve bu buluşma duygu yüklü geçer. Doğa ile Fatih arasındaki tartışmalar giderek derinleşir; Doğa boşanma isteğini dile getirirken Fatih bunu önemsemez. Asil'in düzenlediği tekne partisinde ise herkes bir araya gelir. Ömer'in yardım için çıktığı yolda yaşayacağı gelişmeler ise büyük bir sürpriz olur.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı oyuncular: Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri her hafta Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Dizinin güncel bölümlerini televizyon yayınıyla takip edebileceğiniz gibi, daha sonra tekrarlarını ve önceki bölümlerini kanalın resmi internet sitesinden çevrimiçi olarak izleme imkânı da bulunuyor.