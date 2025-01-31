Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 86. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 31 Ocak Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 31 Ocak Show TV Kızılcık Şerbeti 86. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Nursema, Pembe'nin tutumuna isyan ederken Işıl ve Abdullah'ın sohbeti derinleşmeye başlıyor. Ömer, aşk acısı çeken Firaz'a destek olurken Abdullah'ın, Nursema ve İlhami'yi baş başa yakalaması merak konusu oluyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin tanıtımına karanlık adamlar tarafından tehdit edilen Fatih'in vurulması ve Doğa'nın yakarışları damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah ve Işıl'ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude'nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz'ın, Nursema'ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile. Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister. Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Nursema, İlhami'ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema'nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe'nin İlhami'ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

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