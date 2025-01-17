Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 84. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 17 Ocak Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 17 Ocak Show TV Kızılcık Şerbeti 84. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ünal ailesinin ayakta durmaya çalıştığı tanıtımda Firaz'ın Nursema'dan hoşlandığını fakat Nursema'nın gönlünde başka biri olduğunu İlhami'ye anlatması dikkat çekti. Ünallar'ın ortağı olarak ayaklarını denk almasını söyleyen Asude'nin çıkışı merak uyandırırken Fatih ve Doğa'nın aşk dolu dağ tatilinden ilk sahneler beğeni topladı. Kıvılcım'ın arkadaşı Işıl'ı karşıladığı tanıtımıyla yeni bölüm büyük merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Felaketle sonuçlanan geceden sonra herkes büyük travmatik duygular içindedir. Özellikle Ünallar'ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır. Hastanede yatıyordur, durumu kritiktir. Sevtap'ın acısı o kadar büyüktür ki sırrını daha fazla saklayamaz ve Nilay'ın annesi olduğunu herkese söyler. En az onun kadar acı çeken biri daha vardır, Pembe. Pembe bu durumdan kendisini sorumlu tutmakta, küçük Abdullah dışında hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Mustafa perişandır, en büyük desteği kardeşlerinden görecektir. Ömer, Kıvılcım ve ailesi, herkes Nilay'dan gelecek iyi bir haber beklerken dua edip, bir mucize dilemekten başka yapacak hiçbir şeyleri yoktur.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman