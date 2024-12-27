Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 27 Aralık Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 81. Bölümünde; Ailesine rest çekerek Doğa'nın yanına gelen Fatih artık onun yanında kalacaktır. Görkem ise inatla Ünallar'ın yanında kalmaya devam ederken Fatih ve Doğa'ya da hayatı zehir etmeye çalışmaktan vazgeçmez. Fatih'in evden çıkıp gitmesine sinirlenen Abdullah onu şirketten kovar ama Fatih'in artık kimseden korkusu yoktur. Firaz'la annesinin arasını düzeltmek için Asude'ye giden Nursema'nın çabası sonuç vermez, Asude'nin, Firaz'a kızgınlığı geçmemiştir. Firaz ise yeni hayatına kolaylıkla adapte olmuş, mahalle okulunun takımını çalıştırmaya başlamıştır. Ömer'in arkadaşının restoranında tadım şefi olarak işe başlaması Sönmez'i çok mutlu edecektir. Görkem'in hain planıyla suçlu duruma düşmüş olan Pembe'yi aklamak üzere harekete geçen Ömer, Görkem'in gerçek yüzünü tüm aileye gösterecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman