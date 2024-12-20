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Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle!
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 81. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 20 Aralık Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 20 Aralık Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karnındaki bebeğin sorununu öğrenen Görkem bu durumu fırsata çevirmeye karar vererek Doğa'yı suçlamak üzere harekete geçer. Doğa ve ailesi Görkem'in yalanlarına inanmazken Ünallar ne yapacaklarını, kimi inanacaklarını şaşırmış durumdalardır. Sevtap'ın mecbur kalıp çaldığı broş yüzünden Meri'nin başının derde girmesini içine sindiremeyen Nilay, kıvrak bir oyunla hem Meri'yi temize çıkaracak hem de annesinin suçlanmasının önüne geçecektir. Firaz evinde kaldığı imam İlhami ile arkadaşlığını ilerletmekte, Nursema ile olan yakınlığını da korumaktadır. Youtube da program yapmaya başlayan Kıvılcım'ın ilk konuğu Ömer olur. Ailesine karşı durarak Doğa'nın yanında yer alan Fatih artık dönülmez bir yoldadır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

İzlemek için tıklayınız

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Osman DEMİR
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