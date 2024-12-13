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Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle!
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Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 1 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 80. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Canlı yayını kaçırmamak için ekran başına geçmeye davetlisiniz!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal tarafından bıçaklanan Ömer kısa sürede toparlanarak hastaneden çıkar. Metehan yaşanan olaydan dolayı Kıvılcım'ı suçlar. Cemal kaçak durumdadır ve bu Kıvılcım'ın tüm ailesinde büyük bir gerginlik yaratmaktadır. Yakalanması ise öyle kolay olmayacaktır. Ömer'in başına gelenler, Abdullah ve Ömer'in arasındaki buzları yavaştan eritmeye başlatacaktır. Doğa yakınlaşmalarından ötürü hala Fatih'e kızgındır. Fatih ise aralarını düzeltmek için çabalamaktadır.Mecbur kalıp annesini eve aldıran Nilay, onun kimliğini belli etmesi konusunda diken üstündedir.Karnındaki bebeğin sağlıklı gelişmediğini öğrenen Görkem henüz ne yapacağına karar veremeden bu büyük sırrının en son öğrenmesini isteyeceği kişi tarafından duyulmasıyla büyük oyunu başlatır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem'in, Fatih ve Cansu ilişkisini herkesin önünde ortaya dökmesi sonucunda iki aile birbirine girer. Ancak Görkem hala Fatih'i terk etmemek konusunda kararlıdır. Ömer, Cansu ile tüm ilişkisini keser. Olaylardan etkilenen Metehan da çıktığı kızdan ayrılır. Doğa ise duyduklarından şok olmuştur. Fatih ile arasına koyduğu mesafeyi hiçbir türlü azaltmamak için elinden geleni yapacaktır. Her ne kadar annesine çok kızgın olsa da onu sokakta bırakmaya gönlü el vermeyen Nilay, annesini eve aldırmanın bir yolunu bulur. Cemal'in kendisini takip ettiğinden şüphelenen ancak elinde bir kanıt olmadığından tam olarak emin olamayan Kıvılcım, sonunda telefonuna baktırarak olayı kesin olarak öğrenir. İşinden ayrılmak üzere harekete geçer. Ancak Cemal onun peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Ömer'in, Kıvılcım'ı korumak için devreye girmesi ise olayı bambaşka bir noktaya taşıyacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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