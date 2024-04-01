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Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 58. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle!

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Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 1 Nisan Show TV Kızılcık Şerbeti 58. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?


Alev'le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe'yi, Alev'in bilerek ittiğini Mustafa'dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son verir. Alev kendi evine döner. Oysa Mustafa, Nilay'ın dolduruşuna gelmiş ve annesine yardım etmek için bu yalanı söylemeye mecbur kalmıştır. Çimen yeni hayatında zorlanmakta, alışık olmadığı bir düzene ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Annesinin bu konuda taviz vermemesi de onu çok üzmektedir.Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar verirler, Kıvılcım, Ömer'in evine taşınır. Nursema'ya olan ilgisini Kıvılcım'a itiraf eden Rüzgar, bunun Umut tarafından duyulacağını hiç hesaba katmamıştır.Evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa'yı da yanına alarak Giray'ın karşısına çıkar. Fatih ve Görkem büyük bir düğünle evlenirler. Ancak ertesi sabah Ünal ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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