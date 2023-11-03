Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 37. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 3 Kasım Canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 37. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 37. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 3 Kasım Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 3 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 37. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema'nın annesine "Artık hayatımıza karışma!" diyerek sitem ettiği tanıtımda Umut ve Nursema'nın evliliğinde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Kıvılcım'ın Ömer'e olan üzgün bakışları ilişkilerinde neler olacağına dair merak uyandırırken, Fatih'in Doğa'ya hazırladığı romantik sürpriz dikkat çekiyor. Doğa'ya yeniden evlenme teklif eden Fatih aldığı yanıtla hayatının şokunu yaşıyor. Doğa başka birisiyle tanıştığını söylerken, tanıtıma damga vuran bu anlardan sonra neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah'ın "Bu adam benim kızımı camdan attı!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda Ertuğrul'un İbrahim'in babasını tehdit etmesi dikkat çekiyor. Nursema'nın Taşhanlar'ın evinde onlara meydan okuması heyecanı artırırken; Fatih, Kıvılcım'dan ikinci bir şans istiyor. Ömer'in hastalığı ise Kıvılcım ile olan mutluluğuna gölge düşürmeye devam ediyor. Hastalığının belirtileri yüzünden zor anlar yaşayan Ömer'in durumunun ne olacağı merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman