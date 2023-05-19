Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 25. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Mayıs canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 25. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 24. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 19 Mayıs Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 19 Mayıs Show TV Kızılcık Şerbeti 25. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 24. Bölümünde; Sahtekarların ağına düşen Nilay son anda hatasından dönecek ve yaptığı yanlışı düzeltecektir. Ancak Doğa ile arası bir kez daha ciddi biçimde açılacak, derdini anlatamadığından da yine suçlu durumunda kalacaktır.

Metehan ve dolayısıyla Ömer'in aklanmasıyla sorunlarının bittiğine inanan Kıvılcım durumun hiç de öyle olmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Kayhan'ın sırrını bildiğini söyleyerek kendisini tehdit etmesi sonucu harekete geçen Ömer, ona karşı büyük bir koz yakalayarak durumlarını eşitleyecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 25. Bölümünde; Fatih'in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin'in oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Kayhan'ın şantajlarını boyun eğmeyen Ömer, onu çevresinden uzaklaştırmanın yolunu bulacaktır. Dolandırıcılara para bulmak için abisi İhsan ile bir oyun kurarak Pembe'yi kandırmaya çalışan Nilay'ın oyunu açığa çıkacak, Pembe gelinini sahtekarların elinden kurtaracaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman