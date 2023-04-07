Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 22. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 7 Nisan canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 22. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 7 Nisan Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 7 Nisan Show TV Kızılcık Şerbeti 22. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 21. Bölümünde; Nursema hem kendi ailesiyle, hem de evlendiği İbrahim'in ailesiyle hesaplaşıp, gerçekleri yüzlerine haykırdıktan sonra yine Alev'in evine döner. Abdullah ve Pembe olanları duyduktan sonra çökmüşler, her yerde kızlarını arıyorlardır. Doğa'nın staj yapma konusunda diretmesi sonucu Fatih devreye girerek işe çomak sokmaya kalkacak ancak Doğa buna izin vermeyecektir. Mustafa ve Sönmez yeni açacakları lokanta için hazırlanmaktadırlar. Fatih'in oteli satması sonucu iyice köşeye sıkışan Kayhan, yeni hedefine adım adım ilerlemektedir. Kıvılcım ve Ömer'in yaşama bakışlarındaki farklıkları yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başlasa da her ikisi de görmemezlikten gelmeye çalışacaklardır. Doğa'nın kızına yardım ettiğini öğrenen Abdullah, Doğa üzerinden kızına ulaşabileceğini düşünerek harekete geçer. Amacına ulaşsa da onu büyük bir sürpriz bekliyordur.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Doğa'nın "Sen arkamdan iş çevirdin, ben de buna izin vermiyorum" sözlerinin Fatih ile aralarında neler olduğuna dair merak uyandırdığı tanıtımda Abdullah'ın Alev'e hediye vermesi ve Pembe'nin kime alındığını bilmediği bir hediyeden bahsetmesi dikkat çekiyor. Metahan polisler tarafından götürülürken Ömer'in suç teşkil eden flash diskin kendisine ait olduğunu söylemesi ise izleyicileri şoke ediyor. Suçu üstüne alan Ömer'in ne yapacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman