Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 17. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 3 Mart canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 17. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 3 Mart Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 3 Mart Show TV Kızılcık Şerbeti 17. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 16. Bölümünde; Ömer ve Kıvılcım bombayı patlattıktan sonra el ele evden çıkarlar. Herkes büyük bir şaşkınlık içindedir. Onları anlayan tek kişi ise Alev olacaktır. Sönmez ise sinirini Fatma'dan çıkaracak, onu bu birliktelik konusunda Kıvılcım'ı yüreklendirmekle suçlayacaktır. Ancak en büyük tepkiyi Doğa verecek, annesini ağır sözlerle eleştirerek kocasının evine dönecektir.

Doğa'nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Abdullah ve Ömer'in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir.

Ömer ve Kıvılcım'a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan'dan destek gelir. Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler.

Nilay'ın derdi ise araştırıp bulduğu Nursema ve Umut birlikteliğinin evde yaratacağı fırtınadır. Pembe ise bu konuyu geciktirmeden halletmesi gerektiğine inanarak Abdullah'la paylaşır. Abdullah işi hemen ve kesin bir şekilde çözmek üzere harekete geçecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman