Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 15. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 3 Şubat canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 15. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 3 Şubat Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 3 Şubat Show TV Kızılcık Şerbeti 15. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 14. Bölümünde; Ömer'in büyük sırrını öğrenen Kıvılcım çok şaşırır, Ömer için üzülmüştür ancak yine de kağıt üstünde de olsa evli bir adamla birlikte olamayacağını söyler. Nilay ve Mustafa'nın, Kıvılcım'ların evinde kalacağı haberi Ünal ailesinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratır. Pembe'nin bu işi çözmek için yaptığı girişimler olumlu sonuç vermeyince Abdullah devreye girecektir.

Doğa ve Fatih'in arasındaki gerginlik devam etmektedir. Fatih bir türlü karısını eve dönmeye ikna edemez ancak Doğa'nın bir emrivakiyle şirkette arkadaşlarıyla çalışmak zorunda kalması ikiliyi bir araya getirecek, soğuk rüzgarlar yavaş yavaş azalacaktır. Nursema ve Umut ilişkisi rayına oturmuştur. Umut'un hastalanması ve Nursema'nın ona bakması nedeniyle daha da yakın bir hale dönüşecektir. Kayhan tarafından terk edilen Ecem, intikam almak amacıyla Pembe'ye gidip gerçek halini gösterecek, Pembe bu oyuna dahil olduğunu düşündüğü Kıvılcım ve Doğa'dan hesap soracaktır. Leman'ın yanlış bir anlaşılma sonucu Alev ile Ömer arasında bir ilişki olduğuna inanması ve bunu hemen Pembe ve Abdullah'la paylaşması tüm dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman