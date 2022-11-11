Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 3. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 11 Kasım canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 11 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 3. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 2. Bölümünde; Doğa'nın muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, kızı için bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalsa da iki aile arasında anlaşmazlık yaşanmaya devam etti. Kıvılcım'ın kardeşi Alev'in gelmesi aile için dengeleri etkiledi. Aniden şiddetli sancıyla fenalaşan Doğa herkesi korkuturken, Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu onu büyük bir karar almaya mecbur bıraktı. Fatih, bebek doğana kadar Doğa'nın okulu dondurmasını istedi. Pembe iki ailenin kaynaşması için bir akşam yemeği organize etti ancak bir araya gelinen masada yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıktı. Kızının okuluna ara vereceğini duyan Kıvılcım bir kez daha büyük bir yıkım yaşadı. Kıvılcım'ı biraz sorunlarından uzaklaştırmak isteyen Fatma, Kıvılcım'dan habersiz randevu ayarladı. Kıvılcım, Fatma'yla yemeğe çıkarken aslında bilmeden bir buluşmaya gidiyordu. Kıvılcım için asıl sürpriz Fatma'nın ayarladığı yemeğe Ömer'in gelmesi oldu. Kıvılcım ve Ömer'in yolları bir kez daha kesişmişti, üstelik bu sefer çok daha farklı bir ortamda farklı bir şekilde…

Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 3. Bölüm Fragmanı yayında. Doğa, ailesiyle birlikte kız kıza eğlenmeye çıkarken bu durum Fatih'in ailesinin tepkisine yol açıyor. Alev ve Nursema arasında hayat görüşleri sebebiyle gerilim giderek artarken Doğa ile Fatih'in tartışması ve Doğa'nın "Beğenmiyorsan evlenmeseydin" sözleri dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman