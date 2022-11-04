Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 2. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 4 Kasım canlı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kızılcık Şerbeti canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti 2. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki var mı? 4 Kasım Show TV canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 4 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 2. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 1. Bölümünde: İki kızı ve annesiyle yaşayan Kıvılcım özel bir lisede müdürdür. Eşinden boşandıktan sonra ayaklarını üzerinde durmuş, kızlarını yetiştirmek için çok emek vermiştir. İnandığı doğrulara sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi bir kadındır. Büyük kızının üniversiteye başladığı ilk yıl erkek arkadaşı olmasını normal karşılar. Ancak kızı Doğa önce hamile olduğunu söyleyerek, sonra da kaçıp evlenerek Kıvılcım'ı büyük hayal kırıklığına uğratır. Kızının bu yaşta evlenmesi hele bir de çocuk doğuracak olması Kıvılcım açısından büyük hatadır. Bunu kızına da anlatır ancak Doğa gençliğinin verdiği cesaretle annesine karşı koyar. Çaresiz bir durumda kalan Kıvılcım ne yapacağını düşünürken asıl büyük şoktan habersizdir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 2. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Kıvılcım ve Doğa arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı sahnede Kıvılcım, kızına Fatih ve ailesiyle mutlu olamayacağını söylerken, Doğa verdiği tepkiyle annesini şoke ediyor. Doğa, Kıvılcım'ın her şeyi terk edildiği için yaptığını söyleyerek annesini zayıf yerinden vuruyor. Doğa, Kıvılcım'ı bir kez daha hayal kırıklığına uğratırken anne-kız arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman