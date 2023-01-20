Kızılcık Şerbeti CANLI izle! 20 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm İZLE! Kızılcık Şerbeti 13. bölüm İZLE! Kızılcık Şerbeti canlı izleme linki!

Kızılcık Şerbeti CANLI izle! Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 13.bölüm izle! araştırmakta. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölümü canlı izleme linki!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğa'nın, Fatih'i terk ederek annesinin yanına dönmesi her iki ailede de büyük çalkantılara neden olacaktır. Pembe ve Abdullah bu terk edişi önceleri geçici olarak düşünüp çok dert etmeseler de zaman geçip bir barışma olmayınca duruma el atmak gereği duyarlar. Ancak onların çabaları da pek etkili olmayacaktır. Doğa üzgün ama kararlıdır. Alev'in kaza geçiren çocuğun kardeşlerini sünnet ettirmesi olayına dahil olan Abdullah yine farkını ortaya koyacak, yaklaşımı Alev'i her zamanki gibi etkileyecektir.

Nursema ve Umut arasındaki yanlış anlaşmadan kaynaklanan sorunlar Alev'in yardımıyla çözülecektir. Nilay ve Mustafa'nın tekne almak için giriştiği olayları duyan Abdullah çok sinirlenecek, baba oğul arası hiç olmadığı kadar açılacak, Mustafa hayatında ilk kez babasına tavır alacaktır. Kıvılcım'ın kendinden iyice uzaklaştığını gören Ömer onunla bir araya gelmenin yolunu bulacak ve Kıvılcım'a hayatının sırrını söyleyecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.Kızılcık Şerbeti dizisini izlemek için KIZILCIK ŞERBETİ CANLI! yazısına tıklayınız.