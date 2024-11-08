Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 8 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 75. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 75. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Canlı yayını kaçırmamak için ekran başına geçmeye davetlisiniz!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Fatih'i yeniden kazanabilmek için babasından yardım isteyen Görkem planında başarılı oldu. Babasının Ünal Holding'e yatırımcı olması Abdullah ve Fatih'in, Ömer'e karşı zafer kazanmasını sağladı. Görkem bu oyunuyla hem Fatih'le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmeye başladı. Cemal'in gizemli hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Kıvılcım'ı yeniden kazanmak isteyen Ömer pes etmedi. Sönmez'den destek isteyen Ömer'e yardım sözü veren kişi ise Meri oldu. Doğa, Giray ve Heves'in ev sahipliğinde yapılan Cemre'nin birinci yaş günü partisinde aileler bir araya geldi. Fatih'in, Görkem'le birlikte katıldığı kutlamada Doğa ve Fatih arasında yükselen gerginlik dikkat çekti. Alev bebeği her ziyaretinde uykulu bulan Meri, Abdullah'a bu durumu anlatarak eve kamera yerleştirtti. Abdullah, kameralar sayesinde bebeğe ilaç veren bakıcıyı yakaladı. Aynı esnada Kıvılcım'ın, Abdullah'ın evine gelmesi ve yaşanan olaya şahit olması adeta yeni bir savaşın miladı oldu. Kıvılcım'ın açacağı velayet davasıyla kızını kaybetmekten korkan Abdullah'ın köşke giderek Pembe'den yardım istemesi bölümün finaline damga vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih'in buluşmaya devam etmesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Heves, Doğa'ya artık gideceğini söylerken Kıvılcım, Cemal'e güvenip güvenmeme konusunda kararsız kalıyor. Fatih, Hale'yi bulup gerçekleri öğrenmek istiyorken Hale'nin Pembe'nin adını vermesi Ünallar ailesini şok içinde bırakıyor. Tanıtımın finalinde iftiraya uğrayan Pembe'nin, evi terk ediyor olması yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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