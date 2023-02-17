Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti 21.bölüm ne zaman? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Show Tv'nin yayın akışında Kızılcık Şerbeti dizisini göremeyen kullanıcılar, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır. Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır. Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir. Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşacaktır. Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI?

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Show Tv'de bugün HaberTürk ile ortak yayın deprem özel programı yayınlanacaktır.