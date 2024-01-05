Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti hafta var mı, yok mu?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü damga vurdu. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti hafta var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır. Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak bu itiraf Kıvılcım tarafından kabul görmez. Onun yerine karar vermiş olmasından dolayı Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır.

Rüzgar ve Pembe dostluğu günden güne gelişmektedir. Kanalın yılbaşı partisine tüm ailesiyle katılan Pembe'yi Rüzgar'ın onur konuğu olarak takdim etmesi Pembe'nin çok hoşuna gider. Pembe'nin Fatih'e bir kız arkadaş bulma çabalarını anlayan Doğa için artık bu son damladır. Doğa, Pembe'ye açıktan savaş ilan eder.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi yılbaşı arasına girdiği için bu akşam ekranlarda yer almayacaktır.