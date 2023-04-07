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Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

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Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? sorusu aratılıyor. Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti için geçtiğimiz günlerde Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise dizinin bu hafta olup olmadığını merak etti. Peki, Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

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Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Show TV avukatlarının mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmasının ardından ise merak edilenler arasında Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. İzleyiciler Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? sorularını araştırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin avukatları geçtiğimiz günlerde mahkemeye itiraz başvurusunu yaptı. RTÜK'ün Nursema'nın zorla evlendirildiği gece camdan atıldığı ve yere düştüğü 2 dakikalık sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirilip ceza kestiği diziyle ilgili karar henüz çıkmadı. Kararın cuma gününe kadar çıkması bekleniyor. Gold Film dizinin çekimlerine devam ediyor. Cuma gününün bölümü hazır. Eğer itiraz olumlu sonuçlanırsa dizi ekrana gelecek. Ancak Show TV'nin itirazı reddedilirse 7, 14, 21, 28 Nisan ile 5 Mayıs'ta dizi ekrana gelmeyecek.

Show Tv'nin 7 Nisan yayın akışında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yer alıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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