Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta özet bölümünün gösterildiği sırada bir anda yayından kaldırıldı. Dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi? Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta var mı yok mu? İşte detaylar...

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti dizisinin son dakika yayından kaldırılmasının ardından bu hafta dizi ekranlara gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi? Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta var mı yok mu? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili tartışmalar iyice alevlendi. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bir bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldı. Tepkilerin ardından harekete geçen RTÜK, kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN CEZA ALDI?

Show Tv'den yapılan açıklamada, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, "Kızılcık Şerbeti" dizimizin yayını durdurulmuş ve yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Dizinin başrol oyuncuları ve sanat dünyasından karara tepkiler gecikmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik cezasının ardından dizinin yayından kaldırılması tüm ekibi maddi olarak da etkiledi. Cezanın onaylanması durumunda dizi 19 Mayıs'ta ekrana gelecekken ekip de o zamana kadar ücretlerini alamayacak.