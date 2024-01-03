Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? Ve Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı ? soruları araştırılırken Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yok mu merak ediliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta var mı sorusuna yanıt arıyor. Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşmaktaydı. Fakat bu hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanacak olan yeni bölüm 5 Ocak Cuma günü yerine 12 Ocak Cuma günü akşamında 46. yeni bölümü ile ekranlara gelecek ve buna göre Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bölüm ise 12 Ocak cuma günü akşamında Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ VE YALI ÇAPKINI LİSTENİN BAŞINDA

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2023 yılında en çok konuşulan dizileri sıraladı. 10 dizinin yer aldığı listenin başını ise Yalı Çapkını çekti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Seyran ile Ferit'in hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını dizisi 48.812 habere konu olarak 1. olurken 65.107.512 okunma sayısına ulaştı.