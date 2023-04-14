Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yayın yasağı mı aldı? Kızılcık Şerbeti RTÜK ceza aldı mı? İşte detaylar...

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti için geçtiğimiz günlerde Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti bu hafta ekranlarda olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti dizisine verilen yayın yasağı araştırılmaktadır. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yayın yasağı mı aldı? Kızılcık Şerbeti RTÜK ceza aldı mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI MI ALDI?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelecek. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Barış Kılıç, İnstagram hesabından dizi hakkında paylaşımda bulundu. Kılıç, Yayın durdurma kararı saat 17:00'da geldi. İtiraz hakkımız bile olmadı." ifadelerini kullandı.