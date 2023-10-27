Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı sorusu araştırılmaktadır. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Show Tv yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü sorgulatılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır. Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.

Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar'ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır. Doğa halen Fatih'i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur. Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri'yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show Tv ekranlara gelecektir.