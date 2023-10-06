Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam olup olmadığına dair bilgi arayışı hızlandı. Kızılcık Şerbeti dizisi severler, dizinin bu akşam var olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu?

Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu sorgulatılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Doğa'nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa'nın aleyhinde ilerlemektedir. Fatih'in ayrılmamak konusundaki ısrarları ve Abdullah'ın baskısıyla Nilay'ın şahitlikten çekilmesi dava sürecini uzatacaktır. Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır.

Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi , ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur. Ancak Umut'un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır. Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır. Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yeni sezonuyla Show Tv kanalında saat 20.00'da ekranlara gelecektir.