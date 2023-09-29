Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor araştırılmaktadır. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta araştırılmaktadır. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hastalığını öğrenen Ömer, bunu herkesten gizleme kararı alarak hayatına öyle devam etmek ister. Sevdiklerini düşünerek önemli bir şeyi olmadığını söyler. Ondan iyi haber alan Kıvılcım rahatlamıştır. Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır. Hatlarının satışından dolayı çok mutlu olan Nursema, Ertuğrul ile tanışır ve her ikisi de birbirlerinin arkadaşlığından hoşnut kalırlar.

Alev'le konuşmayı kafasına takan Pembe, onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar. Pembe'nin söylediklerinden etkilenen Alev soluğu Abdullah'ın yanında alsa da oradan da istediğini duymadan ayrılmak zorunda kalacaktır. Fatih'in kendine ve kızına yaklaşmasına müsaade etmeyen Doğa, onun her girişimini ustalıkla bertaraf etmekte ancak finalde onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00'da Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaktadır.