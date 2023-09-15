Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümü merak konusu oldu. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz sezon çarpıcı bir bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri tarafından yeni sezon heyecanla bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah'ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır. Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema'nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.

Ömer, Kıvılcım'la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım'ı tam kalbinden vuracaktır. Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev'den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam yeni sezonuyla Show Tv kanalında saat 20.00'da ekranlara gelecektir.