Show Tv ekranında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta yayınlanacak mı ve Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti 3 Kasım yeni bölüm yok mu merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 3 Kasım Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 3 Kasım Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı ve 3 Kasım Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı soruları araştırılırken Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yok mu merak ediliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta var mı sorusuna yanıt arıyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 3 Kasım Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında her hafta Cuma günü saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor. Bu hafta yeni bölümü yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm neler olduğu gündeme geliyor.

3 KASIM KIZILCIK ŞERBETİ YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 36. Bölümünde; Nursema'nın büyük riskleri göze alarak Mihri'yi İbrahim'in elinden kurtarmaya çalışması olumlu sonuçlanacak, ancak bu olaya müdahil olması anne ve babası tarafından tepkiyle karşılanacaktır. Abdullah ve Pembe, Nursema kadar karısına sahip olamadığını düşündükleri Umut'a da tepki gösterirler. Ömer'in Kıvılcım'ın evine taşınmış olması Abdullah ve ailesi tarafından çok tuhaf bulunsa da Ömer'i mutlu görmek herkesi memnun eder. Ancak Ömer ve Kıvılcım arasında sorun, Kıvılcım'ın televizyonda program yapmasıyla baş gösterecektir. Abdullah ve Alev arasında bir şeyler sezen Nilay, Alev'i konuşturmak için ona Abdullah ve Pembe'nin ayrılacağı yalanını söyler. Bu yalanın kulaktan kulağa yayılması sonucunda Nilay'ın başı belaya girecektir. Ancak Nilay'ı finalde çok daha büyük bir bela beklemektedir.