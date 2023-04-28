Geçtiğimiz haftalarda yayın yasağı getirilen fenomen dizi Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Twitter'da yapılan paylaşımda dizinin bugün yeni bölümü yayınlanacak. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 28 Nisan Cuma Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu, yeni bölümü yayınlanacak mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler bugün dizi var mı, yok mu merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 28 Nisan Cuma Bugün Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu, yeni bölümü yayınlanacak mı? Yeni bölümde neler olacak? Ayrıntılar sizlerle...

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 23. yeni bölümü bu akşam yani 28 Nisan Cuma 2023 tarihinde saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek. Diziye geçtiğimiz haftalarda yayın yasağı gelmişti. Sonradan yapılan açıklama ile yayın yasağı kaldırıldı. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlarda olacak.

Twitter paylaşımı şöyle:

"Nerede kalmıştık?

#KızılcıkŞerbeti geliyor!

Yeni bölümümüzle cuma 20.00'de @ShowTV'deyiz."

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 23. Bölüm Fragmanı yayında. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Ömer'in gözaltına alınmasıyla iki aile arasındaki gerilimin yükseldiği ortaya çıktı. Merak uyandıran tanıtımda Kıvılcım'ın gözyaşlarına boğularak Fatma'ya "bitti" demesi dikkat çekti. Umut'un Nursema'ya mektup yazması, Sönmez'in Alev'e saati kimin hediye ettiğini sorması ve Kayhan'ın; Metehan'ın Ömer'in oğlu olmadığını öğrenmesi gibi merak uyandıran sahnelerin ekrana geldiği tanıtım heyecanın dozunu arttırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Barış Kılıç : Ömer Ünal : 1- : Abdullah'ın kardeşi, Bekir'in ikiz kardeşidir, Mustafa,Nursema ve Fatih'in amcası. Metehan'ın da amcasıdır aslında ama Metehan onu babası olarak bilmektedir.

Evrim Alasya : Kıvılcım Arslan : 1- : Sönmez'in kızı, Kayhan'ın eski eşi, Doğa ve Çimen'in annesi, Pembe ve Abdullah'ın dünürü.

Sıla Türkoğlu : Doğa Korkmaz : 1- : Sönmez'in torunu, Fatih'in eşi, Çimen'in ablası, Kıvılcım ve Kayhan'ın kızı, Alev'in yeğeni, Abdullah ve Pembe'nin gelini.

Sibel Taşçıoğlu : Pembe Ünal : 1- : Abdullah'nın eşi, Mustafa,Nursema ve Fatih'in annesi, Doğa ve Nilay'ın kayınvalidesidir.

Müjde Uzman : Alev Arslan : 2- : Sönmez'in kızı, Kıvılcım'ın kardeşi, Doğa ve Çimen'in teyzesi,

Settar Tanrıöğen : Abdullah Ünal : 1- : Pembe'nın eşi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in babası, Doğa ve Nilay'ın kayınbabası, Kıvılcım'ın dünürü.

Doğukan Güngör : Fatih Ünal : 1- : Abdullah ve Pembe'nin oğlu, Doğa'nın eşi, Ömer'in yeğeni, Kıvılcım ve Kayhan'ın damadı, Mustafa ve Nursema'nın kardeşi

Ceren Yalazoğlu Karakoç : Nursema Ünal : 1- : Abdullah ve Pembe'nin kızı, Ömer'in yeğeni, Mustafa'nın kardeşi, Fatih'in ablası.

Feray Darıcı : Fatma : 1- : Kıvılcımlar'ın komşusu, Can'ın kuzeni.

Aliye Uzunatağan : Sönmez Arslan : 1- : Kıvılcım ve Alev'in annesi, Doğa ve Çimen'in anneannesi.

Feyza Civelek : Nilay Ünal : 1- : Mustafa'nın eşi, Fatih ve Nursema'nin yengesi, Abdullah ve Pembe'nin gelini.

Emrah Altıntoprak : Mustafa Ünal : 1- : Abdullah ve Pembe'nin oğlu, Nilay'ın eşi, Ömer'in yeğeni, Nursema ve Fatih'in abisi.

Selin Türkmen : Çimen Arslan : 1- : Kıvılcım ve Kayhan'ın kızı, Doğa'nın kardeşi, Sönmez'in torunu.

Rahimcan Kapkap : Metehan Ünal : 1- : Bekir'in öz oğlu resmiyette Ömer'in oğlu, Abdullah'ın yeğeni, Mustafa, Nursema ve Fatih'in kuzeni.

Serkan Tınmaz : Umut : 1- : Alev'in iş arkadaşı.

Özlem Çakar : Sevilay : 1- : Kıvılcımlar'ın hizmetlisi.

Soydan Soydaş : Kayhan Korkmaz : 3- : Kıvılcım'ın eski eşi, Doğa ve Çimen'in babası, Ecem'in eski nişanlısı.

Murat Tavlı : İhsan : 3- : Nilay'ın abisi.

Sevim Erdoğan : Leman : 10- : Bekir ve Ömer'in eski eşi, Metehan'ın annesi.

Aslı Öbekçi : Buket : 19- : Alev ve Umut'un arkadaşı.