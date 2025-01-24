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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?
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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Ocak Cuma günü ekranlarda olup olmayacağına dair detaylar netleşti. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, her hafta olduğu gibi izleyicilere sürprizlerle dolu sahneler sunmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, gerek hikayesi gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Dizinin yayın akışıyla ilgili bilgiler ve güncel gelişmeler, televizyon severler tarafından sık sık takip ediliyor. Peki, 24 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi bu Cuma akşamı da ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanlar, izleyicileri merakta bırakırken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler büyük ilgi görüyor.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Firaz annesinin evine geri dönmüştür ancak İlhami ile kurduğu dostluk aynı hızla devam ediyordur. Asude kocasından kalan hisseler neticesinde Ünallar'ın şirketine girmiştir. İşe ağırlığını koyacağını herkese hissettirecektir. Kıvılcım youtube programına devam edecektir. Bu seferki konuğu işte zorbalığa uğrayan birisidir. Fatih, Doğa'ya sürpriz yaparak onu kısa bir kar tatiline götürür. Bu kaçamak ikisine de çok iyi gelecektir. Abdullah'ın yeni aldığı bir butik otel için müdürlük başvurusu yapan Işıl, yeni hikayelerin sinyalini veriyor gibidir.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 24 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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