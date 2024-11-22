Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi var mı ve Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm neler olduğu ve 22 Kasım Cuma günü Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı?
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?
Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 77. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti 76. Bölümünde; Hiç günahı olmadığı halde Görkem'in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir. Evine dönen Nilay, Doğa'nın evinde gördüklerini Fatih'e anlatır. Doğa'nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray'ın evinde alır. Cemal'in kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım'ın durumunu fark eden Cemal yeni bir oyunla onun tüm endişelerini yok edecektir. Fatih Doğa ilişkisi gitgide yükselmekte, artık her ikisi de geri dönülemez bir noktaya gelmek üzeredir.
22 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti