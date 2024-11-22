Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 77. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 76. Bölümünde; Hiç günahı olmadığı halde Görkem'in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir. Evine dönen Nilay, Doğa'nın evinde gördüklerini Fatih'e anlatır. Doğa'nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray'ın evinde alır. Cemal'in kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım'ın durumunu fark eden Cemal yeni bir oyunla onun tüm endişelerini yok edecektir. Fatih Doğa ilişkisi gitgide yükselmekte, artık her ikisi de geri dönülemez bir noktaya gelmek üzeredir.

22 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti