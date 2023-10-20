Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti büyük bir izleyici kitlesine hakim. Seyirciler ise dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 20 Ekim bu hafta Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 20 Ekim bu hafta Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bugün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. İzleyiciler Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 20 Ekim bu hafta Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Ülkemizde 3 günlük yas ilan edilmesi sebebiyle bazı yapımcılar dizilerin yeni bölümünü yayınlamadı. Kızılcık Şerbeti 20 Ekim günü Show Tv yayın akışında yer alıyor. Dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.