İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti adlı programın yeni bölümünün 31 Ocak'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, programın yeni bölümünün ne zaman ekranlarda olacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta büyük bir merakla takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerinin olup olmadığı konusunda izleyiciler sık sık "Kızılcık Şerbeti yarın var mı?", "31 Ocak Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? İşte Show TV yayın akışı ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ilgili detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de Show TV'de yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 – Deha

02:45 – Siyah Kalp

04:45 – Bahar

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 85. Bölümünde; Abdullah ve Işıl'ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude'nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz'ın, Nursema'ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığına çoktan pişman olmuştur bile. Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister. Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Nursema, İlhami'ye açılacak ancak ondan karşılık alamayınca çok üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema'nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe'nin İlhami'ye giderek hesap sorması işi iyice çığırından çıkaracaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Avrupa'da Galatasaray'ı yıkan haber
img

Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan cesur çöl pozları
img

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.