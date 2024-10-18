Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 72. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 71. Bölümünde; Fatih ve Doğa'nın evliliklerindeki sorunlardan bunaldıkları bir akşam tesadüfen karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gitmiştir.

Pembe'nin de ısrarıyla Fatih artık Görkem'e eskisi kadar uzak davranmamaya başlar. Ancak aklı kızı ve Doğa'dadır. Bu arada amcasına olan kızgınlığı ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir. Metehan ve Ezgi'nin ilişkisi gün be gün gelişmektedir. Bu gidişat Ömer ve Cansu'nun da daha sık bir araya gelmesine neden olacaktır.

Görkem tarafından kurulan tuzağa düşen Mustafa, yavaş yavaş oyunun içine çekilmektedir.

Yeni işi olan yayınevinde bir kitabın çıkarılmasına ön ayak olan Kıvılcım'ın başına birtakım dertler açılacak, Cemal'in onu kurtarma çabası altından ise bambaşka nedenler çıkacaktır.

18 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

05:00 Deha