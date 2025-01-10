Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi var mı ve Kızılcık Şerbeti dizisi 83. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm neler olduğu ve 10 Ocak Cuma günü Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti dizisi 83. bölüm yayınlanacak mı?
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti dizisi 83. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?
Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 83. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 82. Bölümünde; Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir.
Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır.
İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.
10 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm)