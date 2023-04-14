Show Tv'nin sevilen dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti var mı yok mu sorusu araştırılmaktadır. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri tarafından Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı sorusu araştırılmakta. Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam var mı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok? 14 Nisan Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI NEDİR?

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma istedi. Uzayan karar süreci sonrası ise dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti oyuncularından Barış Kılıç, İnstagram hesabından dizi hakkında paylaşımda bulundu. Kılıç, Yayın durdurma kararı saat 17:00'da geldi. İtiraz hakkımız bile olmadı." ifadelerini kullandı.