Show Tv'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Aylin karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Aylin kimdir? Kızılcık Şerbeti Aylin karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Aylin gerçekte kim, adı ne?

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Aylin, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti Çimen karakteri merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Aylin kimdir? Kızılcık Şerbeti Aylin karakterini kim canlandırıyor? Kızılcık Şerbeti Aylin gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ AYLİN GERÇEK ADI NE?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Aylin karakterini Hamide Akkuş canlandırmaktadır. Hamide Akkuş, 23 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uşak Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.