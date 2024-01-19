Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, diziden ayrıldı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. 46. bölümde yaşanan olaylar, dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Özellikle Alev karakterinin akıbeti, seyircilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kızılcık Şerbeti Alev ayrıldı mı, diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ ALEV AYRILDI MI?

Dizi içinde Pembe Hanım'ın Alev'e duyduğu nefretin boyutları da dikkat çekiyor. Alev'in nezarete atılması ve bu durumun ardından Pembe Hanım'ın intikam ateşinin sönmemesi, hikayenin seyrini değiştiriyor. Alev, bu durumu öğrenince Apo'dan sırtını dönüyor. Bu karar, karakterin geleceğine dair ipuçları veriyor.

Alev'i nezarete attıran Pembe'nin intikam ateşi sönmedi. Bu işte Pembe'nin parmağı olduğunu öğrenen Alev, Apo'ya sırt döndü.

Kızılcık Şerbeti 47. bölüm 1.fragmanında Sönmez Hanım'ın "Alev yurt dışına gitti" sözleri dikkat çekti.

İzleyiciler, "Alev diziden ayrılacak mı", "Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu" merak ediyor.