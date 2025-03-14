Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 92. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdullah, Nursema'nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay'ın Meri'yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor. Nursema ve Firaz'ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor. Kıvılcım ise Doğa'nın kendisine çeki düzen vermesini istiyor. Tanıtımın finalinde Kıvılcım'ın, Abdullah ile Işıl'ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah, Nursema'nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay'ın Meri'yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor. Nursema ve Firaz'ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor. Kıvılcım ise Doğa'nın kendisine çeki düzen vermesini istiyor. Tanıtımın finalinde Kıvılcım'ın, Abdullah ile Işıl'ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
img

Filistinlileri sürgün etmeyi planladıkları 3 ülkeyle temasa geçtiler
img

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.