Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 92. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdullah, Nursema'nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay'ın Meri'yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor. Nursema ve Firaz'ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor. Kıvılcım ise Doğa'nın kendisine çeki düzen vermesini istiyor. Tanıtımın finalinde Kıvılcım'ın, Abdullah ile Işıl'ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah, Nursema'nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay'ın Meri'yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor. Nursema ve Firaz'ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor. Kıvılcım ise Doğa'nın kendisine çeki düzen vermesini istiyor. Tanıtımın finalinde Kıvılcım'ın, Abdullah ile Işıl'ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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