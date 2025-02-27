Kızılcık Şerbeti 90. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?

! Firaz'ın Nursema'yı kaçırması ve ikili arasındaki gerilimin artması dikkat çeken detaylardan biri oldu. Fragmanda yer alan "Ben de seni hep sevip sayacağım Firaz!" repliği, Nursema ve Firaz arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yen bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? İşte, Kızılcık Şerbeti 90. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 90. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 90. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 90. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer'den görür. Asude ve Abdullah'ın şirketteki güç savaşı devam eder. Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur. Sevtap iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay'ın onun için tuttuğu eve yerleşir. Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder. Abdullah ve Işıl'ın ilişkisi başlamış, günden güne ilerlemektedir. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.

Kızılcık Şerbeti 90. bölüm fragmanı İZLE

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 28 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.