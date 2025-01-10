Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı Yayınlanan tanıtımda Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih'i sorumlu tutarken, Asude'nin cenaze töreninde "Yaktığı ateş cehennemi olsun" sözleri büyük merak uyandırıyor. Pembe ve Meri'nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema'nın aşk itirafı dikkat çekiyor. Doğa'nın Ünallar'ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım'ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa'nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap'ı "Gitti kızım!" feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMANI YAYINLANDI MI

Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.