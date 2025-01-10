Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı Yayınlanan tanıtımda Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih'i sorumlu tutarken, Asude'nin cenaze töreninde "Yaktığı ateş cehennemi olsun" sözleri büyük merak uyandırıyor. Pembe ve Meri'nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema'nın aşk itirafı dikkat çekiyor. Doğa'nın Ünallar'ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım'ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa'nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap'ı "Gitti kızım!" feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.